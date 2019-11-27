Бубнов назвал причины неудачных выступлений "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о выступлениях "Локомотива" в Лиге Чемпионов.

Напомним, что вчера "железнодорожники" проиграли "Байеру" (0:2), тем самым лишившись шансов даже на выход в Лигу Европы.

"Первый гол был курьезным. Он был нелогичным, так как "Байер" не атаковал и не создавал моментов. "Локомотив" первые 15 минут превосходил соперника. Если бы они использовали свои шансы, то все могло завершиться иначе. Второй гол стало шоком. После этого "Байер" просто взял игру под контроль.

"Локомотив" второй сезон кряду проводит неплохие игры в Лиге Чемпионов, однако нет результатов. Команде нужно прибавить в стабильности и классе. Миранчуки стали раскрываться, а в прошлом сезоне они еще были сырые. Также причиной плохих выступлений клуба является невезение. "Локомотив" слишком часто пропускает глупые голы. Результат придет, когда они наберутся опыта, появится сыгранность и фарт", - заявил Бубнов.

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