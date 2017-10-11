Бубнов назвал сформировавшийся костяк сборной России

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал игроков, которые сформировали костяк сборной России.

"Можно смело утверждать, что у сборной сложился костяк - Васин, Кудряшов, Ерохин, Кокорин и Смолов. Они начали оба матча с первых минут, поэтому и напрашивается такой вывод. Что касается Нойштедтера, Граната и Смольникова, так и не появившихся на поле, то не стоит ставить на них крест. Их отсутствие в составе, скорее всего, связано с тем, что Черчесову их возможности хорошо знакомы. Поэтому не удивлюсь, если все они будут в заявке и на следующий сбор", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Кавазашвили назвал двух игроков, которые стали основными у Черчесова. | soccernews.ru