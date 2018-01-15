Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для Дзюбы

Теги артём дзюбалокомотив москвакраснодарзенит санкт-петербург

Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для ДзюбыИзвестный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"У Артема Дзюбы - не так много вариантов. Им интересовался "Локомотив", "Краснодар", думаю, может появиться вариант от "Арсенала", поскольку он играл при Божовиче в "Ростове". Сообщалось и об интересе за пределами РФ. Очевидно, что перечисленные клубы не потянут его контракт, поэтому вопрос в том, насколько Дзюба и "Зенит" готовы идти на уступки", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов