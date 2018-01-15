Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для Дзюбы

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал варианты продолжения карьеры для форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы.

"У Артема Дзюбы - не так много вариантов. Им интересовался "Локомотив", "Краснодар", думаю, может появиться вариант от "Арсенала", поскольку он играл при Божовиче в "Ростове". Сообщалось и об интересе за пределами РФ. Очевидно, что перечисленные клубы не потянут его контракт, поэтому вопрос в том, насколько Дзюба и "Зенит" готовы идти на уступки", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно. | soccernews.ru