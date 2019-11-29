Бубнов назвал выступление ЦСКА в Лиге Европы полным провалом

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о результатах ЦСКА в Лиге Европы. Вчера, 28 ноября, "армейцы" сыграли вничью с "Лудогорцем" (1:1). Об этом сообщает Sportbox.

"Такой результат - последнее место в группе - можно назвать полным провалом. Из такой группы ЦСКА обязан был выходить, но нужно учитывать, что команда у Гончаренко молодая и неопытная, плюс было немало травм. В каком-то смысле ничего удивительного в том, что армейцы так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко - большой вопрос", - сказал Бубнов.

В группе H ЦСКА занимает последнее место, имея в активе лишь 2 балла. Команда не смогла выиграть ни один матч.

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