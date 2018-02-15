Бубнов назвал задачу для "Локомотива" на игру против "Ниццы"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал задачу для московского "Локомотива" на первую игру 1/16 финала Лиги Европы против французской "Ниццы".

"Ницца" - сильный соперник, у них есть еврокубковый опыт. Кроме того, чемпионат Франции - в разгаре, а у "Ниццы" нет оснований не бороться в Лиге Европы. Они уже вряд ли поднимутся выше пятого места в Лиге 1, поэтому будут выкладываться в Лиге Европы. Полагаю, что во Франции у "Ниццы" должно быть преимущество. Задача "Локомотива" - забить и постараться не проиграть", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вы можете ознакомиться с превью к матчу "Ницца" - "Локомотив". | soccernews.ru