Бубнов назвал задачу для "Локомотива" на игру против "Ниццы"
Известный в прошлом футболист Александр Бубнов назвал задачу для московского "Локомотива" на первую игру 1/16 финала Лиги Европы против французской "Ниццы".
"Ницца" - сильный соперник, у них есть еврокубковый опыт. Кроме того, чемпионат Франции - в разгаре, а у "Ниццы" нет оснований не бороться в Лиге Европы. Они уже вряд ли поднимутся выше пятого места в Лиге 1, поэтому будут выкладываться в Лиге Европы. Полагаю, что во Франции у "Ниццы" должно быть преимущество. Задача "Локомотива" - забить и постараться не проиграть", - цитирует бывшего футболиста SportBox.
Напомним, вы можете ознакомиться с превью к матчу "Ницца" - "Локомотив". | soccernews.ru
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