Бубнов: "Не думаю, что в игре с Бразилией Россию ждет большой разгром"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от сегодняшнего товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Если мы сумеем сыграть надежно всей командой, то поборемся. Не думаю, что нас ждет большой разгром. Прессинг, компактность должны быть при нашей команде в "Лужниках", что может сковать бразильцев и не позволить им победить уверенно", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

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