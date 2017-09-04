Бубнов: "Не испытываю эйфории по поводу игры сборной"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о вчерашнем матче сборной России против московского "Динамо".

"Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной. На оборону практически не было нагрузки, поскольку "Динамо" очень слабо выглядело в атаке. Было заметно, что сборная сыграла организованно: качественно прессинговала, перекрывала зоны, не давала сопернику организовать атаку. Видно, что на сборах этому уделяется много внимания", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, в ноябре сборная России может сыграть товарищеский матч с Казахстаном. | soccernews.ru