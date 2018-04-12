Бубнов: "Не верю, что ЦСКА может повторить подвиг "Ромы"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом".

"Конечно, все возможно, но я не верю, что ЦСКА может повторить подвиг "Ромы". "Барселона" ходила пешком, пока не пустила три от "Ромы". Итальянцы весь матч оказывали силовое давление на каталонцев, а ЦСКА сможет оказать такое давление на "Арсенал"? Очевидно, что вряд ли.

"Арсенал" ведь очень настроен, у них - другая ситуация. Вылет из турнира лишит их шанса сыграть в Лиге Чемпионов. Ведь они тоже видели, что произошло в Риме и должны были сделать выводы", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, матч между ЦСКА и "Арсеналом" начнется сегодня в 22:05 по московскому времени. | soccernews.ru