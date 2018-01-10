Бубнов не видит смысла в покупке "Спартаком" Вериссимо

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Бубнов не видит смысла в покупке "Спартаком" Вериссимо

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо не усилит московский "Спартак".

"Я не уверен, что Вериссимо сильнее тех защитников, которые сейчас есть у "Спартака". По сути, "Спартаку" если и покупать иностранного защитника, то нужно, чтобы он был на голову сильнее тех, кто есть в команде. А Вериссимо сыграл за "Сантос" только один полноценный сезон. Также надо учесть, что ему предстоит адаптация в случае перехода. Поэтому есть опасения, что он не сможет заиграть сразу, ведь его рассматривают в качестве замены Сердару Таски" - сказал Бубнов.

По информации СМИ, "Спартак" готов заплатить за 22-летнего Вериссимо порядка 6 миллионов евро. 

Не пропустите: Английский клуб намерен перехватить Вериссимо у "Спартака". | http://soccernews.ru

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