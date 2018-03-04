Бубнов: "Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты?"

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Бубнов: "Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты?"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал комментарий по вчерашнему матчу 21-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и пермским "Амкаром".

"Непонятно, почему Манчини продолжает проводить странные эксперименты с составом в неподходящие моменты, а затем сам же признает ошибки посредством замен? Видно, что игроки "Зенита" сильно нервничали, стали срываться от бессилия, получать желтые карточки на ровном месте. Все удаления в игре были по делу, никакого скандала на этой почве не должно возникнуть", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Евсеев прокомментировал ничью с "Зенитом". | soccernews.ru

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