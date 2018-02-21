Бубнов: "Ничего страшного в "Црвене Звезде" нет"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором московский ЦСКА будет принимать сербскую "Црвену Звезду".

"Црвена Звезда", вероятно, закроется в Москве, поэтому от ЦСКА будет требоваться агрессивная комбинационная игра. С этим есть проблемы. Но я все же надеюсь, что армейцы смогут пройти дальше. Первый матч показал, что ничего страшного в "Црвене Звезде" нет, армейцам по силам выйти в 1/8 финала", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Родич верит в успех "Црвены Звезды". | soccernews.ru