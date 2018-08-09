Бубнов о поражении "Спартака" ПАОКу: "Хороший результат"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о шансах московского "Спартака" пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов.

"Считаю, что, несмотря на поражение, "Спартак" остается фаворитом пары. Два гола на чужом поле - хороший результат. Что до ПАОКа, то он не произвел впечатления непроходимого соперника. В Москве "Спартаку"» по силам решить задачу по выходу в следующий раунд, главное не допустить недооценки и не расслабиться раньше времени, как вчера", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, голкипер "Спартака" поблагодарил Глушакова за поддержку. | soccernews.ru