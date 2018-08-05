Бубнов оценил готовность "Спартака" к Лиге Чемпионов

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Бубнов оценил готовность "Спартака" к Лиге Чемпионов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил готовность "Спартака" к Лиге Чемпионов.

"Спартак" готов к старту в Лиге Чемпионов и функционально, и психологически. С физикой у команды проблем нет, а опыт лидеров поможет подойти к матчу в Салониках с хорошей атмосферой в раздевалке. Важно, что функционально команда выглядит неплохо, ведь в Греции будет очень тяжело из-за жары. Плюс хорошо начинать на выезде, чтобы потом решать исход противостояния дома" - сказал Бубнов.

Напомним, что 8 августа "Спартак" в гостях сыграет с ПАОК в рамках третьего квалификационного раунда ЛЧ, ответный матч состоится 14 августа.

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