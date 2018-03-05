Бубнов оценил шансы ЦСКА в противостоянии с "Лионом"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы московского ЦСКА в противостоянии с французским "Лионом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Лион" очень мотивирован, в этом городе же финал пройдет турнира. Сейчас в связи с потерями ЦСКА, то у французов шансы - предпочтительнее. Думаю, шансы - как минимум 60 на 40 в пользу "Лиона". У ЦСКА только налаживается игра в атаке. "Лион" и с ПСЖ неплохо смотрелся. На сегодняшний день они - фавориты в противостоянии с ЦСКА", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, ЦСКА озвучил сроки восстановления Марио Фернандеса. | soccernews.ru