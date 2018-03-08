Бубнов оценил шансы "Зенита" в первом матче с "РБ Лейпциг"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы питерского "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг".

"Лейпциг" - фаворит, но у них тоже есть проблемы. Наби Кейта еще не вошел в кондиции после травмы, тоже самое и с Форсбергом, Вернером, много пропускают… Хотя немцы находятся в хорошем игровом ритме, "Зениту" будет сложно.

Думаю, в Германии "Зенит" начнет от обороны. Вряд ли будет иначе, ведь "Зенит" не смог навязать свою игру даже "Селтику" в Шотландии. Шансы? 70 на 30 в пользу "Лейпцига", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Кирьяков дал прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Зенит". | soccernews.ru