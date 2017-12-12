Бубнов оценил силу нынешнего "Локомотива"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил силу нынешнего московского "Локомотива".

"Нужно ли "Локомотиву" зимой усиление? В целом состав неплохо укомплектован, демонстрирует стабильные игру и результат. Весной после травм вернутся в строй Ари, Чорлука и Гильерме, вдобавок конкуренты также участвуют в еврокубках, а значит, не получат никакого преимущества в физической готовности", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вчера "Локомотив" обыграл "Тосно". | soccernews.ru