Бубнов: "Отставка Шалимова логична"

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Бубнов: "Отставка Шалимова логична"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал расставание "Краснодара" со своим главным тренером Игорем Шалимовым.

"После игры с "Анжи" Шалимов говорил о бестолковой беготне, имея в виду, что команда не играет эффективно. По сути, это самокритика. Кто должен корректировать игру? Правильно, тренер! Поэтому отставка логична. У "Краснодара" не чувствуется стержня, команда не готова к выходу на следующий уровень. Могли бороться даже за чемпионство в этом сезоне, но провалились в Лиге Европы и Кубке России, близки к неудаче в РФПЛ", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, "Краснодар" подтвердил назначение Мусаева. | soccernews.ru

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