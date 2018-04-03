Бубнов: "Отставка Шалимова логична"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов прокомментировал расставание "Краснодара" со своим главным тренером Игорем Шалимовым.

"После игры с "Анжи" Шалимов говорил о бестолковой беготне, имея в виду, что команда не играет эффективно. По сути, это самокритика. Кто должен корректировать игру? Правильно, тренер! Поэтому отставка логична. У "Краснодара" не чувствуется стержня, команда не готова к выходу на следующий уровень. Могли бороться даже за чемпионство в этом сезоне, но провалились в Лиге Европы и Кубке России, близки к неудаче в РФПЛ", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, "Краснодар" подтвердил назначение Мусаева. | soccernews.ru