Бубнов: "Перишич сыграл рукой - это пенальти"

Теги хорватияфранция

Бубнов: "Перишич сыграл рукой - это пенальти"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поддержал арбитра финального матча Чемпионата Мира между сборными Франции и Хорватии Нестора Питану, назначившего пенальти в ворота "клетчатых" в неоднозначном эпизоде.

"Пенальти был, движение рукой было. Остаюсь при своем мнении. Перишич сыграл рукой - это пенальти. Гризманн сказал уже, что, когда судья пошел посмотреть видеоповтор, он уже знал, что будет пенальти, и поэтому он старался быть сосредоточенным", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, сборная Франции отправилась на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу на ЧМ с фанатами. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов