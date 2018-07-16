Бубнов: "Перишич сыграл рукой - это пенальти"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поддержал арбитра финального матча Чемпионата Мира между сборными Франции и Хорватии Нестора Питану, назначившего пенальти в ворота "клетчатых" в неоднозначном эпизоде.

"Пенальти был, движение рукой было. Остаюсь при своем мнении. Перишич сыграл рукой - это пенальти. Гризманн сказал уже, что, когда судья пошел посмотреть видеоповтор, он уже знал, что будет пенальти, и поэтому он старался быть сосредоточенным", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, сборная Франции отправилась на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу на ЧМ с фанатами. | soccernews.ru