Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о выходе четырех российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.

"Хорошо, что Россия представлена в весенней части Лиги Европы сразу четырьмя клубами, но никакой эйфории по этому поводу быть не должно. Это не гарантия успеха, а по качеству игры все наши представители уступают фаворитам Лиги Европы", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, вчера "Зенит" обыграл "Реал Сосьедад" и занял первое место в своей группе турнира. | soccernews.ru