Бубнов поделился неутешительным предчувствием перед ответными матчами 1/8 финала Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился неутешительным предчувствием перед сегодняшними ответными матчами 1/8 финала Лиги Европы.

"У меня такое предчувствие, что ни один наш клуб не пройдет дальше. Результаты первый матчей дают немного шансов", - приводит слова бывшего футболиста SportBox.

Напомним, сегодня "Локомотив" будет принимать "Атлетико", "Зенит" - "РБ Лейпциг", а ЦСКА в гостях сыграет против "Лиона". | soccernews.ru