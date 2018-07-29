Бубнов поделился прогнозом на матч "Енисей" - "Зенит"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился прогнозом на матч первого тура чемпионата России между красноярским "Енисеем" и питерским "Зенитом".

"Прогноз - 1:2. Посмотрим, что будет являть собой "Зенит" под началом Сергея Семака. Хотя он недавно принял команду, максимальные задачи никто не отменял. По составу "Зенит", очевидно, сильнее новоприбывшего в РПЛ "Енисея", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

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