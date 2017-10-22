Бубнов: "Поставил на минимальную победу "Зенита", но счет вполне может быть крупнее"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов поделился своим прогнозом на сегодняшний матч 14-го тура Премьер-Лиги между московским ЦСКА и питерским "Зенитом".

"Предположу, что "Зенит" попытается эпизодами намеренно отдать мяч ЦСКА, чтобы заманить их на свою половину поля, а затем воспользоваться контратаками. Поставил на победу "Зенита" со счетом 1:0 и считаю, что это минимум. Счет вполне может быть крупнее в пользу гостей", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, ЦСКА и "Зенит" назвали составы. | soccernews.ru