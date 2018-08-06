Бубнов проанализировал матч ЦСКА - "Ростов"

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре между ЦСКА и "Ростовом" (0:1).

"В связи с огромными кадровыми потерями ЦСКА было ясно, что, по крайней мере, на старте у них будут серьезные проблемы в атаке. Потому ничего удивительного, что с "Ростовом" ЦСКА, пропустивший быстрый гол, практически не создал опасных моментов у чужих ворот. Большинство атак начинаются длинными забросами, за которые некому цепляться.

В защите "армейцы" действуют более или менее организованно, тем не менее единственный пропущенный контрвыпад соперника оказался результативным. Щенников не успел закрыть Паршивлюка, и пиши пропало. "Ростов" и сам больше ничего не создал, осознанно действовал вторым номером, но ситуация позволяла играть по счету.

Результат матча считаю справедливым. Хотя "Ростов" создал единственный голевой момент, имел полное право играть по счету. А ЦСКА будет очень сложно набирать очки. Взаимопонимание между новыми футболистами за пару матчей не наладить" - приводят слова Бубнова российские СМИ.

Читайте также: Бубнов оценил готовность "Спартака" к Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru