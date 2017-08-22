Бубнов: "Проблематично говорить о чемпионстве "Спартака"

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Бубнов: "Проблематично говорить о чемпионстве "Спартака"
Известный футбольный критик Александр Бубнов считает, что "Спартак" не сможет защитить титул чемпиона России.

"По прошествии семи туров можно говорить о том, что "Спартак" со всех точек зрения оказался не готов к решению поставленных задач. Команда проседает и по физике, и по психологии, да и в организационном плане в клубе явно не все в порядке. В итоге "красно-белые" дали конкурентам такую фору, что проблематично говорить об их чемпионстве", – приводят слова Бубнова российские СМИ.

После семи туров "Спартак" занимает лишь 10 место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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