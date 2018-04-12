Бубнов прокомментировал чемпионскую гонку в РФПЛ

Известный эксперт Александр Бубнов прокомментировал чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

"Поражение сильно бьёт по ЦСКА в турнирной таблице. Теперь "Спартак" уходит на три очка, "Локомотив" ещё дальше. Получается, что бороться с "Локомотивом" за чемпионство сможет только "Спартак". Армейцам же предстоит защитить место в квалификации Лиги Чемпионов" - сказал Бубнов.

Отметим, что за пять туров до завершения чемпионата "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, опережая "Спартак" на 2 очка, однако у "железнодорожников" есть матч в запасе.

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