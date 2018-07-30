Бубнов прокомментировал трансферную политику "Локомотива"

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Бубнов прокомментировал трансферную политику "Локомотива"

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о трансферной политике "Локомотива".

"Локомотиву" удалось выполнить основную задачу - сохранить лидеров. Много футболистов с заканчивавшимися контрактами были успешно переподписаны, хоть и не все. В этом смысле чувствительны уход Пейчиновича и Ари. Клубу нужен забивной нападающий и еще один центральный защитник. Не помешал бы плеймейкер. Расширить возможности в созидании, подстраховаться на длинной дистанции и стимулировать прогресс Алексея Миранчука.

Что касается аренды Крыховяка, то футболист такого уровня пригодится любой команде. Последний сезон у поляка не сложился, но на примере тех же Фарфана, Фернандеша и Ари можно говорить, что Семин здорово помогает мастеровитым игрокам обрести себя. Потенциально Крыховяк - Денисов - очень крепкий центр поля. А в случае необходимости поляк станет равнозначной заменой для капитана. Исходя из статуса, пока это главная сделка лета в РПЛ" - приводят слова Бубнова российские СМИ.

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