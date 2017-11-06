Бубнов раскритиковал Виктора Гончаренко

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

"Гончаренко после игры с "Локомотивом" начал критиковать судей, я с ним не согласен. Он говорит, что нужно наигрывать молодых, а их удаляют, кому это идёт на пользу? Я поразился. Так учите их правильно мяч отбирать. Если они молодые, то их не нужно наказывать за нарушения? Правила одинаковы для всех, тем более в Европе. Там не будут смотреть - молодой или нет, и какие задачи вы решаете. У Гончаренко был опыт с Кучаевым в Туле. Он получил жёлтую карточку, но его не заменили. Последовало удаление. Поменяй Хосонова в перерыве, чтобы не было повторения ситуации. Тренер должен понимать, что у молодых ещё не хватает опыта, они не всегда правильно отбирают, контролируют свои эмоции. Гончаренко нужно предъявлять претензии себе. В данном случае судьи отработали без серьёзных ошибок и точно без грубых ошибок против ЦСКА" - сказал Бубнов.

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