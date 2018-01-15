Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окно

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Бубнов раскрыл планы "Зенита" на текущее трансферное окноИзвестный в прошлом футболист Александр Бубнов раскрыл планы питерского "Зенита" на текущее трансферное окно.

"Если взять основную обойму "Зенита" прямо сейчас, без Дзюбы, Шатова и Анюкова, то в распоряжении Манчини - девять россиян и девять легионеров. Поровну. Девять россиян на шесть лимитных позиций - этого недостаточно для нормальной конкуренции и выступления на два фронта, поэтому "Зенит" будет активно искать игроков в РФПЛ", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Шатов и Дзюба переведены во вторую команду "Зенита". | soccernews.ru

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