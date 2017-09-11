Бубнов рассказал, почему "Локомотив" не смог обыграть "Ахмат"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов рассказал, почему московский "Локомотив" не смог обыграть грозненский "Ахмат" в матче 9-го тура РФПЛ.

"Почему "Локомотив" не смог возглавить турнирную таблицу? "Ахмат" был внимателен, выиграть борьбу за инициативу в центре поля удалось только в первом тайме. "Ахмат" грамотно перекрыл фланги, потому не было возможности активно нагружать мячами Эдера, который к тому же только привыкает к новой команде. Плюс Юрий Семин сам отметил, что "Локомотив" не смог усилить игру заменами. На мой взгляд, результат закономерен", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Кононов подвел итог матчу "Ахмат" - "Локомотив". | soccernews.ru