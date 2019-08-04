Бубнов: "С такой игрой "Спартак" так и останется внизу таблицы РПЛ"
Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал, что думает о матче 4-го тура РПЛ в котором красно белые играли с "Динамо" (0:0).
"С такой игрой «Спартак» так и останется внизу таблицы. В дерби ему повезло: если бы Максименко не отстоял так здорово, они бы непременно проиграли. Весь второй тайм "Динамо" имело преимущество: и численное, и игровое", - сказал Бубнов.
У обеих московских команд после 4 матчей 5 очков в активе. В 5-ом туре "Спартак" сыграет с "Ахматом".
Отметим, что в составе красно-белый дебютировал немецкий футболист Шюррле.
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