Бубнов: "Сборная России не готова к Чемпионату Мира"

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Бубнов: "Сборная России не готова к Чемпионату Мира"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку готовности сборной России к Чемпионату Мира 2018 года.

"Сборная не готова к Чемпионату Мира, общая организация игры хромает. Мяч просто не доходит до форвардов. Рисунка конструктивной игры в атаке нет, но с другой стороны, откуда ему взяться, если во всех командах Черчесов выстраивал игру именно таким образом - от обороны через фланги: заброс - борьба - подбор. Это типичный стиль игры всех команд Черчесова. Почему сборная должна играть по-другому, если тренер всегда работал так? Без конструктивной игры в центре поля нельзя рассчитывать на что-то серьёзное. Конечно, ещё одна огромная проблема - отсутствие чистого опорника. Игорь Денисов - единственный опорник, который соответствует сборной. Он лидер, боец, может потребовать, подсказать, завести команду своим примером. У нас в сборной нет игроков такого плана" - сказал Бубнов.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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