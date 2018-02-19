Бубнов: "Сценарий, при котором "Спартак" может пройти "Атлетик", есть"

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Бубнов: "Сценарий, при котором "Спартак" может пройти "Атлетик", есть"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов рассказал, каким образом московский "Спартак" сможет пройти "Атлетик" из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.

"После домашних 1:3 практически нереально пройти дальше. Сценарий, при котором "Спартак" может пройти дальше? Он есть - нужно забить два гола в первом тайме и шансы появятся. Но "Атлетик" лучше играет дома, да и в недавнем матче с мадридским "Атлетико" баски выглядели очень солидно в обороне большую часть игры. "Спартаку" будет очень сложно, практически невозможно переломить игру. "Спартак" должен использовать матч с "Атлетиком" как подготовку к последующим играм в России, ведь скоро им предстоит четвертьфинал кубка России и важнейший матч с "Локомотивом", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Алдонин также считает, что у "Спартака" еще есть шансы. | soccernews.ru

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