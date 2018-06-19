Бубнов сделал неутешительный прогноз на матч Россия - Египет

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Бубнов сделал неутешительный прогноз на матч Россия - ЕгипетИзвестный в прошлом футболист Александр Бубнов сделал неутешительный прогноз на матч второго тура группового этапа Чемпионата Мира между сборными России и Египта.

"Мы выходим на похороны в 1/8 финала - на Португалию с Испанией. Это первый вариант. А второй - не выходим из группы вообще. Думаю, в матче с Египтом сборная не выиграет. Египет будет на победу играть, потому что они могут вылететь. Как сборной компенсировать недостаток скорости? Футболисты сзади встанут и будут отбиваться на контратаках. И будут использовать стандарты, потому что они не зависят от структуры игры", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Черышев поделился ожиданиями от матча Россия - Египет. | soccernews.ru

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