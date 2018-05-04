Бубнов сделал прогноз на игру между "Локомотивом" и "Зенитом"

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Бубнов сделал прогноз на игру между "Локомотивом" и "Зенитом"

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча "Локомотив" - "Зенит".

"Прогноз: 1:0. "Локомотив" приложит все силы, чтобы наконец-то оформить чемпионство. Рано или поздно "железнодорожники" должны прервать безголевую серию" - приводят слова Бубнова российские СМИ.

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