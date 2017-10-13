Бубнов сделал прогноз на матч "Ахмат" - "Спартак"

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Бубнов сделал прогноз на матч "Ахмат" - "Спартак"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов сделал прогноз на стартовый матч 13-го тура Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком".

"Перерыв должен пойти на пользу "Спартаку", которому нужно было передохнуть и подлечиться. Через матч в Грозном "красно-белые" будут готовиться к "Севилье". Группа атаки гостей - сильнее, вдобавок у хозяев не сыграют Иванов и Швец. Думаю, "Спартак" забьет больше. Прогноз - 2:1 в пользу к"расно-белых", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

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