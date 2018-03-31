Бубнов сделал прогноз на матч "Амкара" и "Локомотива"

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Бубнов сделал прогноз на матч "Амкара" и "Локомотива"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов сделал прогноз на сегодняшний матч 24-го тура РФПЛ между пермским "Амкаром" и московским "Локомотивом".

"Не факт, что матч сложится в пользу "Локомотива". Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал. Не думаю, что здесь будет договорняк - "Амкару" очень нужны очки... Прогноз - 0:1", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Не пропустите превью к матчу "Амкар" - "Локомотив". | soccernews.ru

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