Бубнов сделал прогноз на матч "Амкара" и "Локомотива"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов сделал прогноз на сегодняшний матч 24-го тура РФПЛ между пермским "Амкаром" и московским "Локомотивом".

"Не факт, что матч сложится в пользу "Локомотива". Предстоит сложный матч, поэтому заранее три очка я бы москвичам не отдавал. Не думаю, что здесь будет договорняк - "Амкару" очень нужны очки... Прогноз - 0:1", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Не пропустите превью к матчу "Амкар" - "Локомотив". | soccernews.ru