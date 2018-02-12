Бубнов сделал смелый прогноз на матчи российских команд в Лиге Европы
Российский футбольный эксперт Александр Бубнов сделал смелый прогноз на матчи команд РФПЛ в 1/16 финала Лиги Европы.
"На мой взгляд, у всех наших клубов имеются неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Если делать прогноз, то я бы поставил на выход всех наших клубов в следующий раунд. Да, у "Спартака" выделяется соперник в виде "Атлетика", но я видел матчи испанской команды. Они не произвели на меня большого впечатления. У меня нет такого опасения, что "Спартак" не пройдёт "Атлетик". Да, испанцы будут очень мотивированы, но их можно обыгрывать" - сказал Бубнов.
Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы принимают участие четыре российских команды: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой", "Зенит" сыграет с "Селтиком", "Локомотив" померится силами с "Ниццей", а "Спартак" - с "Атлетиком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12