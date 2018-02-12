Бубнов сделал смелый прогноз на матчи российских команд в Лиге Европы

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Бубнов сделал смелый прогноз на матчи российских команд в Лиге Европы

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов сделал смелый прогноз на матчи команд РФПЛ в 1/16 финала Лиги Европы.

"На мой взгляд, у всех наших клубов имеются неплохие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Если делать прогноз, то я бы поставил на выход всех наших клубов в следующий раунд. Да, у "Спартака" выделяется соперник в виде "Атлетика", но я видел матчи испанской команды. Они не произвели на меня большого впечатления. У меня нет такого опасения, что "Спартак" не пройдёт "Атлетик". Да, испанцы будут очень мотивированы, но их можно обыгрывать" - сказал Бубнов.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы принимают участие четыре российских команды: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой", "Зенит" сыграет с "Селтиком", "Локомотив" померится силами с "Ниццей", а "Спартак" - с "Атлетиком".

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3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
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