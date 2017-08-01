Бубнов: "Сейчас "Спартак" - более сыгранная команда, нежели "Зенит"

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Бубнов: "Сейчас "Спартак" - более сыгранная команда, нежели "Зенит"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 4 тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком".

"Ближайшая игра с "Зенитом" для "Спартака" будет очень непростой. Но в целом "Спартак" - более сыгранная сейчас команда, чем "Зенит". Думаю, если "Спартак" покажет такую же игру как с "Краснодаром", то "Зениту" будет нелегко. Оцениваю шансы в этом матче как 50 на 50", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, агент подтвердил переход Пашалича в "Спартак". | soccernews.ru

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