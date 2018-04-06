Бубнов: "Шансы ЦСКА пройти "Арсенал" - пять процентов, хотя их нет"
Известный футбольный критик Александр Бубнов оценил игру ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (4:1).
"ЦСКА сыграл в очень привлекательный футбол, удивил Венгера, но ничего не смог добиться. В обороне армейцы были способны сыграть надежнее. Получили четыре, а могли и больше. С другой стороны, ЦСКА не использовал очень много отличных подходов. Видно, что Муса набрал хорошие кондиции, но его уровень мастерства сильно уступает игрокам "Арсенала", которые забили все свои моменты в первом тайме.
В чемпионате России оборона ЦСКА играет надёжно, но это впечатление часто испаряется в еврокубках. Другие скорости, другой уровень сопротивления и мастерства оппонентов. Мы подробно разобрали все голевые эпизоды, там видно, что оборона ЦСКА играет ужасно: теряют игроков очень легко. Вновь несколько раз ошиблись при создании искусственного офсайда.
Было бы правильнее вернуть Вернблума в опорную зону, чтобы команда действовала надёжнее в центре поля. Два варианта: в нападении в паре с Мусой выпустить Витинью либо сыграть с одним фовардом, но с Натхо, Головиным, Дзагоевым и Вернблумом. Ведь «Арсенал» прорывал оборону ЦСКА именно через центр, думаю, швед бы помог.
Головин оставил очень приятное впечатление, думаю, он обратил на себя внимание в Европе. Был очень активен, дирижировал, разгонял атаки и, конечно, забил потрясающий гол. Шансы ЦСКА на проход? Их нет. "Арсенал" очень мотивирован, им нужно спасать сезон, поэтому они не расслабятся даже при таком комфортном преимуществе. Даю ЦСКА 5%, но по большому счёту это – формальность", – цитируют Бубнова российские СМИ.
Ответный матч ЦСКА - "Арсенал" состоится 12 апреля.
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