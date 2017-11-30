Бубнов: "Смолову сейчас нет смысла менять команду"
Известный футбольный критик Александр Бубнов считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову не стоит менять клуб до конца сезона.
"Думаю, Смолову сейчас нет смысла менять команду, поскольку в "Краснодаре" он находится в своей среде, чувствует себя уверенно. Ему нужно хорошо подготовиться к чемпионату мира, а это легче будет сделать в той среде, в которой он хорошо адаптирован и чувствует себя комфортно. Поэтому до чемпионата мира нет смысла переходить в другую команду. А после мундиаля, проявив себя там и повысив свою трансферную стоимость, есть смысл уйти. Главное, что летом будет возможность хорошо подготовиться к сезону.
Если брать команды, которые за него борются, то в том же "Шальке" ему было бы достаточно комфортно, поскольку там играет Коноплянка. С партнёром с постсоветского пространства было бы легче адаптироваться. Хотя у Феди с иностранным языком вроде всё нормально. Чтобы играть в топовых чемпионатах, Смолову всё-таки надо добавлять функционально. Там более жёсткая и быстрая игра. Но в любом случае ему есть смысл не спешить менять клуб до лета", - сказал Бубнов на своем официальном канале в YouTube.
Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются "Наполи" и "Реал". В этом сезоне форвард забил 9 голов в 16 матчах чемпионата России.
Не пропустите: Болельщиков "Реала" удивила фамилия Смолова в списке потенциальных подписантов клуба. | http://soccernews.ru
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