Бубнов советует пригласить в сборную России Беляева

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов советует пригласить в сборную России защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева.

"Я бы в сборной попробовал ещё и Беляева - центрального защитника "Арсенала". Максим неплохо выглядит и у него возраст хороший. Мощный защитник, постоянно приходит на стандарты" - сказал Бубнов.

В этом сезоне 26-летний Беляев сыграл за "Арсенал" 15 матчей и забил 1 гол.

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