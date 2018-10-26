Бубнов: "Спад в игре "Зенита" - это временное явление"

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Бубнов: "Спад в игре "Зенита" - это временное явление"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о невнятной игре питерского "Зенита" в последних матчах.

"С чем связан игровой спад "Зенита"? Думаю, что во многом это связано с вынужденной ротацией состава, усталостью (команде явно не хватает темпа), Дзюба "наелся", в игре в атаке наблюдается дефицит идей. Можно усмотреть аналогию с развитием событий в прошлом сезоне, но сейчас все же в команде - куда более здоровая обстановка, и описанные трудности, скорее всего, носят временный характер", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Семак оценил нынешний уровень "Зенита". | soccernews.ru

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