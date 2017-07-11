Бубнов: "Спартак" и "Зенит" могут потратить на игрока 30 миллионов евро, но не на Смолова"

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Бубнов: "Спартак" и "Зенит" могут потратить на игрока 30 миллионов евро, но не на Смолова"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о перспективах форварда "Краснодара" Федора Смолова перейти в питерский "Зенит" или московский "Спартак".

"Спартак" и "Зенит" в теории могут потратить 30 миллионов на покупку игрока, но не на Смолова. У "красно-белых" все в порядке с нападающими. Если бы Смолов перешел в "Спартак", ему бы пришлось бороться за место в основе с Зе Луишем и Луисом Адриано. Далеко не факт, что он выиграл бы эту конкуренцию. В "Зените" также не наблюдается дефицита на этой позиции. Есть Дзюба, Дриусси, Кокорин… Безусловно, Федор не помешал бы "Спартаку" или "Зениту", но не за такие деньги", - цитирует Бубнова SportBox.

Напомним, вчера Смолов прошел медобследование в Москве. | soccernews.ru

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