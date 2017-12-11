Бубнов: "Спартак" теперь может претендовать не только на Лигу Чемпионов, но и на борьбу за чемпионский титул"

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Бубнов: "Спартак" теперь может претендовать не только на Лигу Чемпионов, но и на борьбу за чемпионский титул"
Футбольный критик Александр Бубнов прокомментировал победу "Спартака" над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России. 

"Перед стартовым свистком расценивал шансы соперников как примерно равные и предполагал, что встреча завершится результативной ничьей. Игра была, что называется, "на три результата", но столь крупной победы "Спартака" не предполагал. В какой-то степени исход встречи стал неожиданностью.

Добиться такого преимущества "красно-белые" смогли за счет уверенной игры в центре поля. Хозяева захватили под контроль середину с помощью борьбы и жесткого прессинга, отодвинули ЦСКА от своих ворот. Все проникновения армейцев в штрафную Селихова пресекали на корню, и особых моментов у гостей и вспомнить не получается. В атаке команде Гончаренко практически ничего не удалось показать.

Удивило, что "красно-белые" выглядели так свежо после разгрома в Ливерпуле. Было видно, что команда отлично настроилась на матч, великолепно двигалась. Безусловно, огромное значение имел первый гол, после которого ЦСКА пришлось раскрываться и оголять тылы. В подобной ситуации "Спартак" чувствует себя прекрасно. Такой победой москвичи, если и не полностью, то существенно реабилитировались за произошедшее на "Энфилде". Безусловно, успех в дерби очень значим для болельщиков и футболистов.

Что касается турнирных перспектив "Спартака", то теперь он может претендовать не только на Лигу Чемпионов, но и на борьбу за титул. ЦСКА же опустился на пятую строчку, заметно усложнив себе жизнь. С учeтом тех проблем, что были у обеих команд, и выступления в еврокубках поставил бы "красно-белых" четверку с минусом за первую часть сезона, а армейцам – "удовлетворительно", – приводят слова Бубнова российские СМИ.

Благодаря этой победе "Спартака" вышел на второе место в Премьер-лиге и сократил отставание от лидирующего "Локомотива" до пяти очков.

Не пропустите: "Спартак" сократил отставание от ЦСКА по количеству побед в личных встречах - 20 против 21. | http://soccernews.ru

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