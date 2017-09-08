Бубнов: "Спартаку" будет тяжело выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но за Лигу Европы он может побороться"
Известный футбольный критик Александр Бубнов оценил шансы "Спартака" Лиге Чемпионов.
"В Лиге чемпионов слабых соперников не бывает. Поэтому все команды, которые попадаются, в той или иной мере представляют серьёзную угрозу. В случае со "Спартаком" жеребьёвка в целом была неплохая, могло быть и хуже. Считаю, что с таким жребием "Спартаку" будет тяжело выйти в плей-офф, но за Лигу Европы он может побороться.
Много пропущенных мячей - это давняя проблема спартаковцев. Команда и в прошлом сезоне, пусть и выиграла чемпионат, по пропущенным мячам шла не по чемпионскому графику. Проблема "Спартака" - в организации игры в обороне. К сожалению, эту давнюю проблему пока решить не удаётся. В первую очередь это связано с тем, что нет классных защитников, которые бы за счёт индивидуального мастерства могли бы цементировать оборону. И "Спартак" допускает много тактических ошибок, обороняясь всей командой", - сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.
Напомним, что "Спартак" попал в одну группу с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".
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