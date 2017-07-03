Бубнов стал на сторону Черчесова

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов стал на сторону главного тренера сборной России Станислава Черчесова, которому ставили в укор то, что бывший вратарь не может быть хорошим наставником.

"В мировой практике были тренеры, которые раньше были вратарями. Здесь говорить, что вратарь не может быть тренером, нельзя. Как пример - Дино Дзофф. Вратари больше руками играют, плюс у них ментальность и взгляд на футбол отличается, чем у полевых игроков", - цитирует Бубнова Спорт-FM.

Напомним, Канчельскис раскритиковал Черчесова.