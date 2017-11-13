Бубнов: "Такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче против национальной команды Аргентины.

"Думаю, что такого преимущества аргентинцы никогда не имели ни с одной командой. Мы уступили в борьбе, ни разу не пробили после ударов по флангам. Во время эфира мы посмотрели график, который говорит, что сборная России была нулевой на флангах в этом матче. Аргентинцы сыграли достаточно организованно, изучили соперника. Плюс они включались после потерь сразу в отбор и вынуждали наших безадресно выносить мяч. Аргентинцы - не фавориты ЧМ, они ели вышли. Однако на нашем фоне у них - все отличники. Уверен, что в отборе у них не было таких показателей даже близко", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Черчесов поделился ожиданиями от матча с Испанией. | soccernews.ru