Бубнов: "Такому "Локомотиву" по силам конкурировать с "Зенитом"

Теги локомотив москвазенит санкт-петербург

Бубнов: "Такому "Локомотиву" по силам конкурировать с "Зенитом"Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы московского "Локомотива" побороться с питерским "Зенитом" за чемпионский титул.

"Локомотив" был далек от статуса главного поставщика новостей рынка, но при этом нигде не промахнулся. Эдер, Рыбусь и Кверквелия - это отличное точечное усиление именно там, где и было нужно. "Железнодорожникам" удалось найти форварда с европейским опытом. В сочетании с соотечественником-креативщиком Фернандешем Эдер доставит неприятности соперникам. Тем более не за горами выздоровление Ари.

Рыбусь - игрок сборной Польши, отлично адаптированный к Премьер-Лиге, Кверквелия действует в центре обороны так, будто уже несколько лет выступает за "Локомотив". Сегодня такому "Локомотиву" по силам конкурировать за первое место с "Зенитом", что команда Семина собственно и делает", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Тигиев высказался о силе "Зенита". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов