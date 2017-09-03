Бубнов: "Такому "Локомотиву" по силам конкурировать с "Зенитом"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы московского "Локомотива" побороться с питерским "Зенитом" за чемпионский титул.

"Локомотив" был далек от статуса главного поставщика новостей рынка, но при этом нигде не промахнулся. Эдер, Рыбусь и Кверквелия - это отличное точечное усиление именно там, где и было нужно. "Железнодорожникам" удалось найти форварда с европейским опытом. В сочетании с соотечественником-креативщиком Фернандешем Эдер доставит неприятности соперникам. Тем более не за горами выздоровление Ари.

Рыбусь - игрок сборной Польши, отлично адаптированный к Премьер-Лиге, Кверквелия действует в центре обороны так, будто уже несколько лет выступает за "Локомотив". Сегодня такому "Локомотиву" по силам конкурировать за первое место с "Зенитом", что команда Семина собственно и делает", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Тигиев высказался о силе "Зенита". | soccernews.ru