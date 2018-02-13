Бубнов: "У ЦСКА есть хорошие шансы пройти "Црвену Звезду"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов оценил шансы московского ЦСКА в противостоянии с сербской "Црвеной Звездой" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"У армейцев - хорошие шансы, чтобы пройти "Црвену Звезду". Атака ЦСКА стала мощнее с приходом Ахмеда Мусы, а вот сербский клуб покинул Гелор Канга. Да, все мы помним, что "Црвена Звезда" выбила "Краснодар" из Лиги Европы. Но тогда "Краснодар" сам сплоховал. Нужно было использовать свои моменты еще в первом матче и проходить дальше", - цитирует бывшего футболиста Спорт ФМ.

Напомним, Головин пропустит ответную игру в "Црвеной Звездой". | soccernews.ru