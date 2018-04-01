Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов высказался о возможной работе главного тренера "Уфы" Сергея Семака в питерском "Зените".

"Семак в "Зените"? Хуже, чем сейчас не будет. У него есть опыт работы со статусными тренерами, он окреп самостоятельно в "Уфе", поэтому у него может получиться. Другое дело, что "Зенит" рассматривает иностранцев", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Уфы". | soccernews.ru